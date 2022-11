Il 'gioco' dei ragazzini: in tre sul motorino (rubato) a tutta velocità fuori da scuola

Per quasi una settimana hanno fatto il bello e cattivo tempo. Probabilmente senza rendersi conto della pericolosità delle loro azioni, hanno girato in lungo e in largo per il paese a tutta velocità, rischiando di farsi male e di far male a qualcuno. Ma adesso la loro corsa è letteralmente finita.

Due ragazzini di 14 e 13 anni sono finiti nei guai nei giorni scorsi a San Giuliano Milanese dopo essere stati sorpresi a bordo di un motorino 125 poi risultato rubato la settimana precedente a Monza. A bloccarli sono stati gli agenti della Locale, guidati dal comandante Fabio Allais, che negli ultimi sette giorni avevano ricevuto numerose segnalazioni su uno scooter che scorazzava pericolosamente per le vie delle frazioni di Sesto Ulteriano e Civesio. In alcune occasioni, come riferito dai testimoni, il mezzo era passato a tutta velocità davanti alle scuole elementari, all'orario di uscita, addirrittura con tre giovani a bordo per poi far perdere le proprie tracce.

Giovedì pomeriggio la svolta. Quando è arrivata l'ennesima segnalazione, la Locale - anche grazie alle telecamere di video sorveglianza comunali - è riuscita a bloccare il motorino nel parcheggio di un supermercato, trovando lì il 13enne e il 14enne. Il più piccolo, che non è imputabile, è stato segnalato ai servizi sociali, mentre il più grande è stato indagato per ricettazione perché trovato con il mezzo rubato. Lo scooter è stato invece restituito al legittimo proprietario.