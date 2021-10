I baby rapinatori di buona famiglia (di 14 e 15 anni) che picchiano due 12enni in Duomo

Tutti di buona famiglia. Tutti figli di genitori senza alcun precedente alle spalle. Tutti regolarmente iscritti a scuola. Anche se, evidentemente, lunedì mattina a scuola non c'erano andati, tanto è vero che i poliziotti li hanno bloccati in metro a Milano dove avevano appena aggredito due ragazzini.

A finire nei guai - indagati a piede libero per tentata rapina pluriaggravata in concorso e lesioni personali - sono stati sei giovanissimi di Lodi e Sant'Angelo Lodigiano: si tratta di un egiziano 15enne, di un coetano romeno, di due tunisini - un 14enne e un 15enne -, di un loro connazionale appena 13enne - il più piccolo del gruppo - e di un marocchino di 15 anni. I sei, stando a quanto riferito dalla polizia, verso mezzogiorno avrebbero aggredito due 12enni nel mezzanino della metropolitana Duomo, colpendoli con calci e pugni per rubare loro gli zaini.

I due sarebbero però riusciti a fuggire e dare l'allarme agli agenti della Polfer, che si sono subito messi sulle tracce del gruppetto. I baby banditi sono stati trovati ancora in metropolitana e fermati: tra loro soltanto due hanno qualche piccolo precedente, mentre gli altri sono incensurati.

I poliziotti hanno contattato le loro famiglie e hanno poi indagato i sei a piede libero. I due 12enni aggrediti sono invece finiti al pronto soccorso della clinica De Marchi in codice verde, con lievi ferite.