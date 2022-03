"Avete una sigaretta?": due uomini rapinati delle collane in oro

La scusa per avvicinarli, poi il blitz. Due uomini - un 32enne e un 33enne, entrambi americani - sono stati rapinati mercoledì sera in viale Gorizia a Milano, a due passi dalla Darsena, una delle zone più note della movida cittadina.

A metterli nel mirino, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, sarebbero stati tre uomini che li avrebbero fermati chiedendo loro una sigaretta. A quel punto, però, il branco avrebbe aggredito i due strappando loro le collanine per poi colpirli e fuggire.

Sono stati proprio il 32enne e il 33enne a chiedere l'intervento della polizia, a cui hanno raccontato la loro versione dei fatti. Gli agenti non hanno trovato tracce dei rapinatori, ma hanno comunque raccolto tutti gli elementi utili per cercare di dare un nome e un volto ai tre. I due americani non hanno riportato ferite gravi e non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale.