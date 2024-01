Cade dal secondo piano della scuola: ragazzina ferita

Una ragazzina di 14 anni è caduta dal secondo piano di un liceo scientifico in zona Lotto-Fiera. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti anche se non si esclude l’ipotesi di un tentato atto di autolesionismo.

Stando a quanto riportato dai soccorritori, la ragazzina non sarebbe in gravi condizioni ed è stata trovata sveglia e cosciente nonostante la caduta. Trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda, da quanto appreso avrebbe riportato solo una frattura.

Dove chiedere aiuto