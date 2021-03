Milano, abusa di una 15enne disabile durante la Dad: uomo arrestato per violenza sessuale

Teatro dell'orrore è una casa di Milano che la vittima condivide con la madre, una badante spesso fuori per lavoro, e una coppia alla quale la donna ha affittato una camera

Quattro lunghissimi mesi di violenze sessuali durante quel confinamento casalingo che doveva servire a proteggerla dalla pandemia da covid ma che per lei, una ragazzina disabile fisica e psichica di 15 anni, si è trasformato in un lockdown infernale. Ora l'incubo è finito e l'uomo, un 47enne che abusava della minore durante le ore di didattica a distanza (dad), è stato arrestato.

Teatro dell'orrore è una casa di Milano che la 15enne condivideva con la madre, una badante spesso fuori per lavoro e che nell'ultimo periodo aveva dato in affitto una camera a una coppia, il 47enne e la sua compagna. L'orco è stato arrestato per violenza sessuale aggravata dalla polizia locale, su disposizione del gip di Milano Giulio Fanales, nelle indagini dell'aggiunto Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo.

Abusi sessuali durante la dad, un arresto a Milano

L'inchiesta sugli abusi terribili ai danni della ragazzina invalida è scattata dopo una segnalazione dell'ospedale dove la 15enne era stata portata dalla madre di origine sudamericana, che ha anche denunciato l'accaduto. La donna usciva per andare a lavorare come badante e l'uomo, quando anche la sua compagna era fuori casa, diceva che avrebbe aiutato la 15enne a seguire la 'dad' e, invece, proprio in quelle ore, tra novembre e febbraio scorso, commetteva la violenze.

Per il gip, il 47enne, finito in carcere, ha dimostrato "la massima determinazione nelle aggressioni sessuali", approfittando della "inferiorità psichica e fisica" delle minore. Disposto il carcere per il "pericolo di reiterazione" del reato.