Ragazzina 13enne gravissima: cade da lucernario in fabbrica abbandonata

E' in gravi condizioni una 13enne che, lo scorso pomeriggio, è caduta a terra da un lucernario di una fabbrica abbandonata a Vaprio d'Adda (Milano).

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, la giovanissima ha riportato la frattura di un arto e un trauma cranico. Sono stati gli amici che erano con lei a dare l'allarme. Il 118 ha immediatamente inviato un elicottero del 118 che l'ha portata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ora è sotto osservazione: decisive le prossime 24 ore, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Da una prima ricostruzione, la 13enne e i suoi amici stavano esplorando il luogo fatiscente. La ragazzina è salita sul tetto poi, per cause da accertare, ha perso l'equilibrio ed è rovinata al suolo.

I "tour" di luoghi abbandonati - e spesso pericolosi - in tutt'Italia, soprattutto nelle numerose industrie in disuso, è un trend molto in voga tra i giovanissimi: sono decine gli youtuber ("Human safari" su tutti o "Urbex Squad") che documentano queste esplorazioni con video molto seguiti.