Ragazzina molestata nel sottopasso mentre va a scuola

Una ragazza che stava andando a scuola è stata molestata nel sottopasso di via Pecetta a Milano (zona Ghisolfa) nella mattinata di venerdì 21 gennaio. Sul caso - denunciato su Facebook dalla presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi - sono in corso indagini dei carabinieri.

I militari dell'Arma, attivati subito dopo il fatto dalla dirigente scolastica dell'istituto, stanno cercando di identificare l'aggressore.

"Sono in constante contatto con l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli - ha detto la presidente del Municipio 8 Pelucchi - con il quale stiamo valutando azioni concrete per evitare che un fatto di tale gravità possa ripetersi". "Per tutelare la privacy della ragazza, a cui esprimiamo massima solidarietà, ha aggiunto la politica - riteniamo di non comunicare ulteriori dettagli dell'accaduto".