Oltre 50 ragazzine costrette a filmarsi nude su Instagram: la polizia cerca altre vittime

Era già stato arrestato per produzione e diffusione di materiale pedopornografico, raggirando due ragazzine. Ma le vittime erano molte di più. La polizia, coordinata dalla procura di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un 24enne.

Si nascondeva dietro agli pseudonomi di Mirko Agridi, di 14 anni, e Rebecca Monti, che sarebbe stata la cugina. Lo faceva attraverso profili Instagram falsi con i quali adescava le minorenni e le obbligava a registrare video nei quali si masturbavano. Se non lo facevano minacciava ripercussioni sulle famiglie e l'invio delle stesse immagini ad amici e conoscenti. Due le vittime le cui famiglie hanno sporto denuncia: le mamme avevano scoperto le chat. Così, il 24enne a dicembre era stato arrestato dagli agenti del commissariato di Rho Pero e condotto ai domiciliari.

Le indagini hanno svelato molto di più. Attraverso la perquisizione dell'abitazione e quella personale, l'ispezione del materiale informatico, l'analisi di ciò che a dicembre era stato acquisito, gli agenti hanno trovato un'ingente quantità di foto e video con minori in atteggiamenti sessuali espliciti. Oltre 50 vittime, su cui ora sono in corso gli accertamenti. L'indagato non avrebbe agito, dunque, solo con i due profili Instagram già noti alle forze dell'ordine. Sarebbero, infatti, una decina gli account falsi creati dal 24enne per adescare le minorenni.



Gli account Instagram falsi erano i seguenti: @sanzmirco0 @younnico08 @niconicogx @nicemotm @giovanenicee @rebeccamonti_08 @Io_esco_giovane @parislazone0 @nicorealllx @semprerebe

"Qualora altri ragazzi abbiano subito minacce analoghe da questi finti profili, possono contattare il commissariato Rho Pero al numero di telefono 029390551", fanno sapere le forze dell'ordine.