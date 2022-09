Ragazzine aggredite e violentate a bordo di un tram: due arresti

Due ragazzini di 14 e 15 anni sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nella mattinata di venerdì 30 settembre, i due - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - avrebbero violentato due giovani di 15 anni a bordo del tram 24.

Il fatto è avvenuto lo scorso 29 marzo quando i due indagati insieme a un altro giovane (che per il momento non è ancora stato identificato) hanno dapprima importunato e palpeggiato le due studentesse a bordo del tram 24 diretto dal centro di Milano verso Vigentino. Una volta scese al capolinea le avrebbero accerchiate "col chiaro scopo di intimorirle e impedirne la fuga", hanno precisato i militari, baciandone una sulle labbra contro la sua volontà. Non solo, avrebbero continuato a palpeggiarle nelle parti intime mentre stavano aspettando il pullman che le avrebbe riportate a casa.

I carabinieri della stazione di Vigentino sono arrivati ai presunti responsabili attraverso l'audizione protetta delle vittima ma anche grazie ai testimoni che hanno assistito alla scena, dichiarazioni poi suffragate da attività di analisi dei filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza e del successivo riconoscimento fotografico da parte delle vittime. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del tribunale dei minorenni di Milano, il 14enne e il 15enne sono stati accompagnati in una comunità. Sono tuttora in corso attività per identificare il terzo responsabile delle violenze.