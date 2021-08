I genitori contenti perché i figli sono stati fermati per droga

Non sempre i genitori difendono i figli anche quando in errore. Quelli di cinque ragazzini di Rozzano, hinterland su di Milano, hanno ringraziato gli agenti della polizia locale che li avevano fermati per possesso di stupefacenti.

Gli adolescenti, tutti minorenni, si trovavano in un piccolo gruppo in un parchetto quando sono stati sottoposti a un controllo dagli agenti, che dopo averli fermati mentre cercavano di allontanarsi a piedi, li hanno trovati in possesso di droga (che è stata sequestrata).

I ragazzi hanno poi ammesso di essere in possesso di sostanze stupefacenti in modica quantità per uso personale. Segnalati alla Prefettura, i ragazzi sono stati affidati ai genitori, chiamati sul posto per andarli a prendere. E a quel punto madri e padri dei giovani hanno ringraziato gli agenti per il loro lavoro.