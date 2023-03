Attraversano dai binari in stazione: due ragazzini travolti e uccisi dal treno

Drammatica serata, quella di domenica, sulle ferrovie lombarde. Due ragazzini sono morti sul colpo, investiti da un treno a tutta velocità. L'incidente si è consumato davanti agli occhi dei loro amici, le cui urla di disperazione hanno commosso passanti e passeggeri del convoglio. Stavano cercando di attraversare i binari per raggiungere la banchina della stazione di Berbenno in Valtellina quando sono stati travolti e uccisi dal treno. i due giovanissimi, di 15 e 17 anni soltanto, sono morti sotto il regionale 2837, partito da Tirano alle ore 17.08 e diretto Milano Centrale dove era atteso alle ore 19.40.

I due malcapitati, racconta SondrioToday, facevano parte di una comitiva di 6/7 ragazzi della zona. Dopo aver scavalcato il muro che separa la SS38 con la tratta ferroviaria l'obiettivo era quello di raggiungere il marciapiede principale della stazione, nonostante la presenza di un sottopasso. Se per i primi l'attraversamento non ha avuto conseguenze, malgrado il sopraggiungere del convoglio da est, diversamente è andata ai due ragazzi rimasti attardati, incapaci di evitare l'impatto.

Inutile la frenata improvvisa messa in atto dai macchinisti. Lo scontro è stato violentissimo, tanto da sbalzare per metri i corpi dei giovanissimi, morti sul colpo davanti agli occhi impietriti degli amici. Gli inquirenti sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Non si esclude al momento l'ipotesi di un gioco finito nel peggiore dei modi. Pochi istanti dopo l'incidente sul luogo della tragedia si è creato un piccolo capannello di ragazzi e ragazze, visibilmente scossi e in lacrime.

Sul posto sono accorsi un'automedica e un'ambulanza, i cui soccorsi si sono rivelati però, purtroppo inutili. I vigili del fuoco e i carabinieri, insieme ai tecnici Rfi (Rete ferroviaria italiana), hanno lavorato a lungo per accertare la dinamica dell'incidente. La circolazione ferroviaria in Valtellina è rimasta sospesa ed è stato istituito un servizio bus sostitutivo tra Sondrio e Morbegno mentre i treni hanno continuato a viaggiare regolarmente tra Lecco e Milano Centrale.