Ragazzino di 15 anni muore dopo un tuffo al lago

Dopo giorni di lotta, è morto sabato all'ospedale di Circolo di Varese un ragazzino di 15 anni che mercoledì 6 luglio si era tuffato nel lago Maggiore alla spiaggia di Arolo, nel comune varesino di Leggiuno, e si è sentito male mentre faceva il bagno con alcuni amici.

Proprio gli amici ed altre persone presenti lo avevano portato a riva e tentato di rianimarlo. Il personale del 118 lo aveva portato in ospedale dove era stato ricoverato in terapia intensiva.

Durante il fine settimana, nel Milanese, è morto un ragazzino di 13 anni in condizioni analoghe. Il giovanissimo si è tuffato nel canale Villoresi, a Parabiago, e non è più riemerso. Era rimasto incastrato in una chiusa. Portato in ospedale, il 13enne è morto poco dopo.