Milano, ragazzino di 17 accoltellato con un coccio di bottiglia al collo per strada: è grave

Paura per un 17enne domenica sera a Milano, il giovanissimo è stato accoltellato al collo con il coccio di una bottiglia durante una lite scoppiata in strada per motivi che per i carabinieri sono ancora tutti da verificare.

Il ragazzo, stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza che è intervenuta con ambulanza e automedica, è in condizioni gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. La richiesta d'aiuto al 112 è arrivata poco prima delle 21. I due equipaggi di soccorritori hanno trasportato il 17enne, di origine sudamericana, al San Carlo in codice rosso.

Del suo aggressore non c'erano più tracce. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile per cercare di dare un volto e un nome al violento. Fondamentale sarà la testimonianza del 17enne ma si sta verificando anche la presenza e i racconti dei passanti e l'eventuale presenza di telecamere nella zona di quello che si configura come un tentativo di omicidio.