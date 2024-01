Il figlio cade in bicicletta e si ferisce, il padre viene multato: la famiglia fa ricorso

Il figlio di 12 anni cade in bicicletta e il padre viene multato. È quanto accaduto lo scorso marzo sul ponte della Ghisolfa a Milano ed emerso in questi giorni perché il legale della famiglia ha depositato il ricorso. Secondo quanto raccontato, il bambino stava pedalando a bordo della sua bicicletta sul marciapiede con il padre che lo seguiva a bordo di una seconda bici e con l’altra bambina di 9 anni sul seggiolino. Il ragazzino sarebbe caduto a causa di una rete da cantiere arancione che, spinta dal vento, avrebbe intralciato il 12enne. Il padre ha chiamato i soccorsi che hanno portato il bambino all’ospedale pediatrico Buzzi con lievi ferite.

Quel 15 marzo sul posto erano giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno contestato l’infrazione al padre il quale non avrebbe “osservato l’obbligo rigorosissimo di mantenere la destra dei veicoli senza motore” oltre che aver pedalato sul marciapiede. Nello specifico, l’uomo è stato multato per aver violato l’articolo 143 del codice della strada. Secondo l’avvocato Giordano il padre del ragazzino avrebbe valutato la pericolosità della strada chiedendo al figlio di salire sul marciapiede.

Il legale della famiglia, Angelo Giordano, ha chiesto l’annullamento del verbale di accertamento della sanzione che andrebbe da 42 a 173 euro. Nel ricorso l’avvocato ha indicato vari testimoni da ascoltare. Tra questi anche Beatrice Macrì, che nel luglio 2021 venne investita proprio sul ponte della Ghisolfa rimanendo n coma per due settimane. Si tratta, infatti, di un percorso per il quale i cittadini chiedono da anni una pista ciclabile che dovrebbe essere realizzata nel 2025 e non diverse volte è stata disegnata abusivamente la segnaletica orizzontale per creare una "falsa" ciclabile.