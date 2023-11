Ragazzino ruba un cellulare ma i passanti lo inseguono e lo bloccano

Alcuni clienti del bar e altri passanti lo hanno bloccato fuori dal locale. Appena 15 anni, e con in mano un cellulare rubato alcuni secondi prima a un altro cliente. Prima dell’arrivo della polizia che lo ha portato via in manette.

Sabato pomeriggio la centralissima via Dante, che dal Duomo di Milano arriva al Castello Sforzesco, è stata il teatro di un furto finito con l’arresto di un ragazzino.

Poco prima delle 15, gli agenti del Commissariato Centro sono intervenuti in un bar dove il 15enne, un ragazzino romeno, era appena stato fermato dalla gente comune, nonostante il giovanissimo avesse cercato di liberarsi. Era entrato nel locale con una scusa e aveva cercato di scappare con uno smartphone in mano. Per lui l’accusa è quella di tentata rapina.