Resta infilzato nella recinzione mentre recupera il pallone: 14enne gravissimo

Stava cercando di recuperare il pallone, finito all'interno della biblioteca, quando è rimasto infilzato nella recinzione. Così un ragazzino di 14 anni è rimasto gravemente ferito alla spalla. L'episodio è accaduto domenica sera in via De Capitani a Concorezzo, Comune in provincia di Monza e Brianza non lontano dall'hinterland milanese.

Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri di Vimercate (Mb). Il 14enne è rimasto 'infilzato' a uno degli spuntoni della recinzione dell'edificio comunale, ferendosi alla spalla destra. Secondo quanto ricostruito, stava giocando a pallone quando la palla è volata al di là della recinzione della biblioteca in quel momento, ovviamente, chiusa. E così ha deciso di provare a recuperarla oltre la ringhiera, restando però trafitto da uno degli spuntoni.

Soccorso, il 14enne è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Nonostante la brutta ferita, fortunatamente non risulta in pericolo di vita.