16enne accerchiato, scaraventato a terra dal monopattino e rapinato

Stava andando in monopattino, quando è stato accerchiato da tre persone, scaraventato giù dal mezzo, minacciato con due coltelli e rapinato. L'accaduto nella tarda serata di sabato, intorno alle 23.30, in via Pontaccio angolo via Brera. Vittima un ragazzino italiano di 16 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Duomo che sono riusciti a rintracciare gli aggressori e li hanno arrestati per rapina. Si tratta di un 17enne e un 19enne italiani e di un 21enne togolese. Due di loro sono stati anche denunciati per porto d'armi e oggetti atti a offendere.

Il 16enne al momento dell'aggressione si trovava su un monopattino elettrico preso a noleggio. Secondo una prima ricostruzione dei militari, i tre rapinatori lo hanno circondato, lo hanno scaraventato a terra e gli hanno strappato dal collo una collana in argento, per poi scappare usando il suo monopattino.

I giovani sono stati intercettati tra via Brera e via del Carmine. Il 19enne aveva con sé la collanina appena rubata; mentre gli altri portavano due coltelli, che sono stati sequestrati. Per il 21enne e il 19enne si sono aperte le porte di San Vittore e per il 17enne quelle del Beccaria.