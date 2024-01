Ragazzino accerchiato e rapinato in pieno pomeriggio: nei guai una baby gang

Lo hanno accerchiato, minacciato e rapinato, poi sono andati al fast food a mangiare. Risultato? Sono tutti finti nei guai. Due 14enni, un 15enne e un 16enne - tutti incensurati e residenti tra Lodi e Piacenza - sono stati indagati in stato di libertà dopo aver rapinato un 13enne in corso Lodi a Milano nel pomeriggio di martedì 23 gennaio.

Tutto è successo una manciata di minuti prima delle 15, come riferito da via Fatebenefratelli. Il giovane è stato accerchiato e minacciato in strada, successivamente la baby gang si è fatta consegnare i contanti (una banconota da 20 euro) e si è allontanata incamminandosi verso il McDonald’s.

A chiamare il 112 è stato un passante che ha assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Milano che hanno bloccato i giovani mentre erano seduti sui tavolini. Sono stati accompagnati in questura e denunciati per rapina. Il 13enne vittima del fatto non ha riportato conseguenze fisiche.