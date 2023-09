Il 15enne fermato mentre guida una macchina appena rubata

Alla guida nonostante l’età. Alla guida di un’auto rubata. Un ragazzino di 15 anni, un giovane italiano, è stato denunciato mercoledì sera a Rozzano con l’accusa di ricettazione dopo essere stato sorpreso al volante di una Ford Focus rubata.

A fermarlo, verso le 23, sono stati i carabinieri, che hanno notato la vettura passare in viale Romagna con a bordo un conducente evidentemente troppo giovane. Una volta bloccata la macchina, i militari hanno verificato che il ragazzo aveva solo 15 anni e che la Focus era stata rubata poco prima in via Costantino Baroni a Milano.

Il minorenne, indagato a piede libero per ricettazione, è stato poi affidato alla mamma.