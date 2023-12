Ragazzo di 20 anni travolto da un treno: è morto

Tragedia sui binari della Milano-Venezia: un ragazzo di circa 20 anni mercoledì sera è stato travolto e ucciso da un treno. Le indagini, affidate alla polizia ferroviaria con il supporto dei carabinieri, al momento sembrano propendere verso l’ipotesi del gesto estremo. Tutto è successo intorno alle 19 alla stazione di Rezzato, come racconta BresciaToday: il giovane è stato investito da un convoglio che viaggiava in direzione Verona. A nulla è valso il successivo intervento dei sanitari del 118: sul posto anche l’automedica.

Ritardi fino a 3 ore e mezza

Il treno si è fermato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Non si registrano altri feriti. Per ovvi motivi la circolazione ferroviaria è stata interrotta. La linea è stata ripristinata solo a partire dalle 22.30, tornata regolare dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto, ha fatto sapere Rfi (Rete ferroviaria italiana) in una nota.

Effetti sulla mobilità: rallentamenti fino a 210 minuti per 11 treni ad alta velocità (sulla via Bologna tra Verona e Milano), di 130 minuti con picco di 215 minuti per 7 treni regionali, di 95 minuti per un intercity. Si segnalano anche 4 treni regionali limitati e altri due cancellati.

