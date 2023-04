Ragazzo accoltellato per strada: ferito al torace

Un ragazzo di 21 anni ferito più volte al torace. Questo il risultato di un'aggressione avvenuta nel pomeriggio di giovedì 6 aprile in via Gorizia a Baranzate, hinterland nord di Milano.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e auto medica, e carabinieri. La vittima, un giovane egiziano, è stata soccorsa per diverse ferite da taglio, per fortuna non profonde, al torace. Un'ambulanza l'ha trasportato in codice giallo all'ospedale Sacco di Milano. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, era cosciente. Non corre pericolo di vita.

In corso gli accertamenti dei militari per ricostruire la precisa dinamica di quanto accaduto, lavoro reso più difficile dal fatto che il 21enne non parla italiano. In base a quanto ricostruito, l'aggressione è scaturita da una lite tra la vittima e un suo connazionale.