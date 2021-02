Milano, ragazzino 17enne accoltellato alla schiena mentre passeggia per la strada

Il giovane è stato ferito all'angolo tra via Grassini e via Vincenzo Da Seregno

La dinamica dell'accaduto è quella riportata dai due ragazzini, un 17enne e un 16enne, che passeggiavano lungo via Giuseppina Grassini, all'angolo con via Vincenzo Da Seregno, a Bruzzano, quartiere alla periferia nord di Milano. A quanto pare improvvisamente uno sconosciuto si è scagliato da dietro contro il più grande dei due. Coltello alla mano lo ha pugnalato alla schiena e poi è fuggito.

Di sicuro alle 17.50 di mercoledì è stato avvertito il 118. E dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno subito inviato tre equipaggi in codice rosso. Due ambulanze e un'automedica. Il minore ferito è stato prima medicato sul posto e poi trasferito in codice giallo al vicino ospedale Niguarda. La fortuna è stata dalla sua parte, non è in pericolo di vita.

Per comprendere il movente dell'aggressione, a Bruzzano sono arrivate anche le volanti della polizia: alle 18.05. Dalla questura riferiscono che il 17enne accoltellato, un italiano, è un "cliente" già noto ai taccuini dei poliziotti. Ora - dopo aver sentito i racconti dei due - si indaga per capire chi e per quale motivo avrebbe deciso di aggredire il 17enne alle spalle.