Ragazzo accoltellato in centro a Milano per uno 'sguardo di troppo'

Coltellate, calci, pugni e colpi a cocci di bottiglia a un 18enne. L'aggressione era avvenuta sabato 27 maggio nelle adiacenze di piazza Gae Aulenti, in pieno centro città, dove i passanti l'avevano ripresa con gli smartphone, per poi pubblicare le immagini online. Adesso i responsabili sono stati arrestati con l'accusa di lesioni gravi in concorso.

Gli investigatori, coordinati dalla pm Alessia Menegazzo, sono riusciti a risalire agli autori del pestaggio e accoltellamento, avvenuti durante a una rissa, proprio grazie a dei video, oltre che ad alcune testimonianze. Ora, a quasi tre settimane dall'episodio, i due aggressori, un 18enne di origine ivoriane e un 17enne italiano, residenti a Milano e Varese, sono stati sottoposti a misure cautelari dai carabinieri. A fine maggio entrambi si trovavano già in comunità per altri fatti; al momento il 18enne è finito in carcere al Beccaria, mentre il minore è ancora in comunità.

La vittima, un 18enne originario del nord Africa, era stata aggredita in pieno giorno con un coltello e una bottiglia di vetro. Dopo l'aggressione, aveva riportato danni permanenti a una mano. Come ricostruito dagli inquirenti, gli aggressori avevano dimostrato incapacità di autocontrollo e avevano attaccato il ragazzo con violenza approfittando del suo isolamento. Il movente era stato uno 'sguardo di troppo' del 18enne ai due aggressori.

All'epoca dei fatti, i militari avevano sequestrato l'arma utilizzata dai due indagati, un coltello dalla lama di 20 centimetri, che era stato ritrovato ancora insanguinato vicino al luogo del pestaggio. Il 18enne e il 17enne il giorno dell'aggressore erano stati autorizzati a uscire dalla comunità per minori a cui erano stati affidati per raggiungere amici e familiari. Violando le regole, i due erano andati in zona Garibaldi, per poi fare ritorno in comunità soltanto il giorno successivo, dopo una notte in cui si erano resi irrintracciabili.