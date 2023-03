Ragazzo accoltellato alla mano dal patrigno: ferite anche mamma e sorellina

Un ragazzo di 25 anni soccorso per strada per una ferita alla mano. È l'ultimo frame della violenta lite familiare sfociata in un accoltellamento e nella quale sono rimaste contuse anche una 13enne e una 56enne. Tutto è iniziato in un appartamento al 130 di viale Monza; poi il diverbio, scoppiato tra il giovane e il patrigno, è continuato per strada. Sul posto poco dopo le 10 di domenica mattina sono intervenuti 118, con due ambulanze e automedica, e i carabinieri.

Per fortuna il 25enne è rimasto ferito solo lievemente ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale Niguarda di Milano. Stessa cosa per la madre del ragazzo, 56 anni, e la sorella minore, di 13 anni, che hanno riportato lesioni a un braccio e una spalla dopo essersi messe in mezzo per dividere patrigno e figliastro.

In base a quanto ricostruito dai militari, la lite sarebbe scoppiata nell'abitazione della famiglia, di nazionalità peruviana, per futili motivi. Il diverbio, sempre più acceso, sarebbe poi continuato in strada, dove il patrigno del ragazzo, un 54enne avrebbe colpito quest'ultimo alla mano con un coltello. Dopo l'aggressione l'uomo ha preso l'auto ed è scappato: al momento è ricercato dai carabinieri.