Ragazzo di 20 anni accoltellato durante una rissa a Milano

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato martedì sera a Milano, durante una rissa in piazzale Selinunte.

A riferirlo è l'Agenzia regionale emergenza urgenza che sul posto, in zona San Siro, è intervenuta attorno alle 23 con un'automedica e un'ambulanza.

Il ferito, riferisce la centrale operativa, era sveglio e non è in pericolo di vita. È stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo.

In piazzale Selinunte sono arrivate anche le volanti della polizia di Stato. Non è ancora nota la dinamica della lite dalla quale è scaturito l'accoltellamento.