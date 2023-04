Ragazzo di 24 anni accoltellato in strada: "Volevo comprare una bici"

L'appuntamento per l'acquisto di una bicicletta, almeno a sentire la vittima. Poi la violenza. Un ragazzo di 24 anni, un giovane italiano, è stato aggredito e ferito martedì sera a Rozzano da tre uomini che hanno poi fatto perdere le proprie tracce.

L'allarme è scattato verso le 21.30, quando il 24enne è stato soccorso a pochi metri dal pronto soccorso dell'Humanitas per una profonda ferita alla gamba. Accompagnato al pronto soccorso in codice rosso - non in pericolo di vita -, il giovane ha poi fornito la sua versione dei fatti ai carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto.

Il ragazzo ha spiegato di essere stato accoltellato poco prima in via De Gasperi, dove aveva incontrato tre uomini che lui stesso aveva contattato per l'acquisto di una bici. I tre, però, lo avrebbero ferito con un fendente e gli avrebbero portato via il telefono e le chiavi della macchina, sparendo nel nulla. L'auto è stata ritrovata a pochissima distanza qualche ora dopo, aperta e danneggiata. Sull'accaduto indagano i militari della tenenza di Rozzano.