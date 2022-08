Ragazzo 'accoltellato' al volto per strada

È stato colpito al volto durante una lite per strada. L'aggressione intorno alle 14 , davanti a un minimarket, in via Emilia a San Donato Milanese, hinterland sud di Milano, dove sono intervenuti 118 e carabinieri.

A causa di ferite da arma da taglio al viso e a un braccio, la vittima, un sudamericano di 28 anni, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Policlinico di Milano. Fortunatamente ha riportato lesioni non profonde e non è grave. All'arrivo dei soccorsi era cosciente.

In base a quanto ricostruito dai militari, il ferimento è avvenuto al culmine di una lite scoppiata tra il ragazzo e un altro uomo, verosimilmente nordafricano. Quest'ultimo dopo averlo ferito alla faccia con un oggetto appuntito, che non è ancora chiaro se sia un coltello, si è dato alla fuga. A far degenerare velocemente la situazione sarebbe stato anche l'abuso di alcol da parte dei due. In corso le indagini per fare luce sull'episodio.