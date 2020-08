Il vicino fa troppi schiamazzi: gli suona alla porta e lo accoltella

Un italiano, 41enne nullafacente e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri di Solaro per tentato omicidio.

Il fatto è avvenuto a Lainate (Milano). Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, infatti, venerdì sera intorno alle 23.30 ha litigato con il vicino di 24 anni. Secondo l'aggressore, il 24enne stava facendo troppo rumore. Una volta arrivato alla sua porta, prima ha iniziato un litigio verbale, poi si è passati alle vie di fatto. Qui ha tirato fuori un coltello e l'ha colpito prima al gluteo e poi all'addome. La vittima, in un lago di sangue, è riuscita a dare l'allarme e a chiamare i carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ferito, trasferito all'ospedale di Garbagnate Milanese, è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è invece ora nel carcere di San Vittore.