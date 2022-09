La lite in stazione per una ragazza, poi le coltellate: ferito 17enne

Una lite verbale tra due adolescenti si è trasformata in un'aggressione fisica con tanto di coltellate. E' successo sabato sera nelle vicinanze della stazione dei treni di Lodi. Erano più o meno le undici e mezza quando un ragazzo di 17 anni è stato aggredito e ferito con due fendenti. Per fortuna le sue condizioni non sono serie: il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso lodigiano in codice giallo.

Secondo la ricostruzione della questora di Lodi, che indaga sull'episodio, all'origine del gesto ci sarebbero stati alcuni apprezzamenti da parte del 17enne nei confronti di una ragazza appartenente ad una compagnia di amici, coetanei della vittima. Questo avrebbe scatenato la reazione del gruppo e, ad un certo punto, un giovane avrebbe estratto un coltello colpendo il 17enne al torace e al bacino. Quando sono arrivati poliziotti e sanitari, non c'era più traccia né dell'aggressore né dei suoi amici.