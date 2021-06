Ragazzo accoltellato nella notte a Milano

L'accaduto in via Lombroso. Sul posto 118 e polizia di Stato

Un ragazzo di 18 anni finito in ospedale in codice rosso. È il drammatico bilancio dell'aggressione avvenuta in via Cesare Lombroso, zona est di Milano, nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 giugno, verso le 2.30.

Sul posto sono accorsi 118, con un'ambulanza, e agenti della polizia di Stato. Il giovane è stato soccorso per una ferita da arma da taglio alla spalla e, vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasportato in rosso all'ospedale Policlinico di Milano.

Al momento del'arrivo della volante, il ferito, un ragazzo straniero, era cosciente e ha riferito il suo nome e l'età. Per fortuna, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare l'aggressione: l'autore quando sono intervenuti i poliziotti si era già dileguato. Gli accertamenti sull'episodio sono affidati alla questura.