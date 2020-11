Milano, paura per un ragazzo di 20 anni accoltellato al petto in via Nervesa: è grave

È finito al Policlinico di Milano in codice rosso e in gravi condizioni, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Paura nella serata di sabato 31 ottobre per un ragazzo di 20 anni accoltellato al torace poco prima delle 23, orario in cui scatta il coprifuoco previsto dalle misure anti covid.

A confermare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto, in via Nervesa, zona corso Lodi, ha inviato due equipaggi su automedica e autoambulanza. Il ragazzo sarebbe stato colpito con qualcosa di appuntito, forse un punteruolo o un pugnale, all'altezza dei binari che portano verso la stazione di Milano Porta Romana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quando i soccorritori sono intervenuti, secondo le prime informazioni, il giovane era cosciente, nonostante il trauma e lo choc. In via Nervesa sono accorsi anche i poliziotti delle volanti per fare i rilievi del caso e avviare le indagini. Non è ancora chiara la dinamica dell'aggressione. Il 20enne con il suo racconto dei fatti potrebbe aiutare gli agenti a ricostruire l'accaduto.