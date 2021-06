Ragazzo accoltellato al collo in strada davanti alla fidanzata

La follia nella notte in via Nicolodi. Arrestato un 28enne

Prima gli schiaffi, poi le coltellate. Notte di sangue quella tra domenica a lunedì a Milano, dove un ragazzo di 27 anni - un giovane dell'Ecuador - è stato aggredito in strada mentre si trovava in compagnia della fidanzata e di due amici.

Il blitz dell'aggressore, un colombiano di 28 anni, è scattato poco dopo l'una in via Nicolodi, nel quartiere di Affori. Stando a quanto finora ricostruito e riferito dalla Questura, il 27enne sarebbe stato avvicinato dal "rivale", che conoscerebbe, e sarebbe stato subito colpito con alcuni schiaffi al volto.

A quel punto sarebbe nata una lite e il 28enne avrebbe estratto un coltello con una lama di 7 centimetri con il quale ha colpito più volte la vittima. Il fendente più profondo è stato sferrato all'altezza del collo, tanto che l'ecuadoriano è poi finito al Fatebenefratelli con una prognosi di 17 giorni.

Gli genti delle Volanti, allertati da un testimone, hanno rintracciato e fermato l'aggressore poco lontano da via Nicolodi e lo hanno dichiarato in arresto. I poliziotti stanno ora cercando di ricostruire cosa fosse successo in precedenza tra i due ragazzi per scoprire i motivi dietro quel blitz tanto violento.