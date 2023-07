Lite fuori dal Latin festival: 21enne ferito alla testa

Un ragazzo di 21 anni trasportato all'ospedale per una ferita alla testa. L'episodio intorno alla mezzanotte di oggi mercoledì 19 luglio fuori dal Latin festival di Assago (Milano).

Sul posto sono accorsi un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Il giovane, trovato in stato semi-incosciente, è stato soccorso e portato in codice giallo a Rozzano. In base a una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe rimasto ferito alla testa durante una lite con altre persone scoppiata nel parcheggio dello spazio dedicato alla manifestazione di musica latino americana.

Non è chiaro se la botta al capo sia il risultato di un pugno, di un calcio o di un colpo di bottiglia. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, il 21enne sembrava svenuto, ma il suo stato sembrava riconducibile sia al trauma accusato sia all'abuso alcolico: la causa effettiva è da accertare. Nel corso della stessa serata le ambulanze sono intervenute altre due volte sempre per prestare cure a persone rimaste ferite dopo essersi azzuffate.