Città Studi, aggredito e 'accoltelato' alla pancia con un coccio di bottiglia: ferito 26enne

Un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito dopo aver subito un'aggressione nella notte. È accaduto in piazza Leonardo da Vinci, zona Città Studi, verso l'una. Sul posto sono accorse ambulanza, automedica e una volante della polizia di Stato.

In base a quanto ricostruito, il giovane - un cittadino nigeriano regolare in Italia - è stato colpito con alcuni cocci di bottiglia da una donna italiana di 46 anni al culmine di una lite scaturita per futili motivi all'uscita di un locale. A chiamare il 118 un passante che ha assistito alla scena.

Il 26enne ha riportato ferite per fortuna non profonde, ma estese, sia all'assome che al braccio destro. Dopo avergli prestato le prime cure sul posto, gli operatori del 118 l'hanno trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. Sull'episodio indagano gli agenti della polizia di Stato.