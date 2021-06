Grave un ragazzo brutalmente aggredito alla fermata della 90 a Milano

Un ragazzo di 19 anni portato via in codice rosso dopo aver subito una pesante aggressione. L'accaduto nelle prime ore di martedì 1 giugno, verso le 4.30, in viale Molise, alla fermata della 90, di fronte all'Unicredit.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia di Stato. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, a causa di un trauma cranico e di una ferita da arma da taglio alla testa, il 19enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori il ragazzo era cosciente, come riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza. Sull'episodio stanno indagando gli agenti della polizia. La vittima sarebbe stata aggredita, per cause ancora da accertare, da più persone.