Arrestato il 17enne che mandò in coma un pensionato durante una lite

È finito in manette il ragazzo di 17 anni che lo scorso 29 settembre, durante a una lite per un cane avvenuta a Como, aveva sferrato un pugno contro un pensionato di 67 anni residente a Bresso. L'uomo, finito in ospedale in codice rosso, sta ancora lottando tra la vita e la morte.

Il giovane, che inizialmente era scappato, pur tenendosi sempre in contatto con alcuni parenti, dopo circa tre ore, si era consegnato alle forze dell'ordine. Per lui - spiega QuiComo - era partita una denuncia a piede libero. Ma nella giornata di martedì 5 ottobre, dopo che è stata accolta la richiesta del pubblico ministero di un'ordinanza di custodia cautelare nel carcere minorile di Beccaria di Milano, per lui è scattato l'arresto.

All'origine della decisione del pm il fatto che il giovane non sarebbe in grado di controllare la sua rabbia e pertanto viene considerato "pericoloso per la società". Non hanno giocato a suo favore le parole che ha pronunciato davanti al magistrato, quando ha detto che se gli toccano la famiglia gli va il sangue alla testa.

L'aggressione si era consumata nel Comasco sulla strada che da Taverneriosale alla frazione di Solzago: la vittima e la figlia erano in auto quando, all'improvviso, si sono trovati di fronte un cane senza guinzaglio sbucato dal portone di un cortile. L'auto aveva fatto in tempo a inchiodare evitando l'animale; a stretto giro è apparso il proprietario del cane, il 17enne, il quale anziché scusarsi ha risposto per le rime alle accuse lanciate dalla figlia dell'uomo.

In un attimo gli animi si sono scaldati e il 67enne sarebbe sceso dall'auto per prendere in mano la discussione. Proprio in questo frangente sarebbe avvenuta l'aggressione: il ragazzo avrebbe tirato uno schiaffo al pensionato, il quale era rovinato a terra sbattendo violentemente la testa e perdendo i sensi.