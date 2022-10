Corso Como, minorenne preso a bastonate da un rapinatore

Preso a bastonate per un borsello. Ancora un'altra rapina in corso Como. Questa volta la vittima è un 17enne marocchino. Sul posto, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 ottobre, verso mezzanotte, sono intervenuti i carabinieri che hanno rintracciato e arrestato l'aggressore.

In manette un 28enne, anche lui marocchino come il minore, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale, tentata rapina, danneggiamento aggravato e false attestazioni a pubblico ufficiale. Il 17enne, che ha incontrato i militari in piazza Duomo angolo via Orefici, ha riferito come poco prima fosse stato aggredito da un uomo che lo aveva colpito alla gamba con un bastone, nel tentativo di rubargli il borsello.

Fermato, il 28enne ha inizialmente mentito sulla propria identità. Subito dopo, complice l'alcol, ha iniziato a urlare e spintonare i carabinieri e ha piegato un tergiclistallo di una delle loro auto. In caserma, poi, quando gli è stato chiesto di togliersi le collane d'oro, ha cercato di ingoiarne una, ma è stato fermato dai militari, che gliel'hanno tolta dalla bocca. Uno dei militari, colpito dall'uomo con un calcio, è stato accompagnato al Policlinico.