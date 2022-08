20enne preso a bastonate: rapinatori in fuga sulla sostitutiva

In tre gli si sono avvicinati e lo hanno aggredito colpendologli le gambe a bastonate. Tutto per strappargli la collanina d'oro. Poi, dopo la rapina, sono scappati salendo sull'autobus sostitutivo della linea MM1. L'accaduto nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 agosto, intorno alle 2, in via Pagano.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato alla quale la vittima, un ventenne italiano, ha riferito dell'aggressione. Poco dopo i tre sono stati rintracciati ancora a bordo del bus e a uno di loro è stata trovata addosso la collana appena rubata.

A quel punto, i tre - tutti egiziani con precedenti, due di vent'anni e uno di 27 - sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso.