Il ragazzo che si mette a fare piegamenti sulle braccia davanti al tram

Le immagini sono abbastanza eclatanti. C'è un ragazzo che a modo vorrebbe fare il simpatico davanti agli amici. Si piazza davanti a un tram e fa dei piegamenti sulle braccia, costringendo il tranviere ad arrestare la marcia. Nel frattempo, gli amici si scagliano contro il tram con lanci di oggetti. Poi si spostano e il tram diretto al deposito prosegue la sua marcia.

L'episodio è avvenuto tra via Rubens e via Rembrandt a Milano, tra martedì e mercoledì. Le immagini, girate dai residenti della zona, sono finite in giro su vari canali Instagram. Le prime reazioni di condanna arrivano da Riccardo De Corato, assessore alla sicurezza di regione Lombardia: "Ennesimo video choc a testimonianza delle situazioni grottesche con cui i milanesi si ritrovano ogni giorno-notte ad avere a che fare in città. Ieri sera una baby gang ha bloccato un tram con una sfacciataggine e una strafottenza che confermano quanto questi ragazzini siano consapevoli e certi di farla franca e restare impuniti. Il povero tranviere, preso a insulti e sassate, non ha potuto far altro che fermare il mezzo, lasciare che si sfogassero per poi ripartire".

E ancora: "Un clima da far west quello che si respira in città, dove tanti cittadini onesti si ritrovano impotenti ed inermi ad assistere quotidianamente a violenze e prepotenze di ogni tipo. Mi chiedo quando si deciderà l’amministrazione comunale a intervenire con decisione adottando dei provvedimenti seri e concreti per riportare la legalità nelle nostre strade. Il ministro dell’Interno Lamorgese ha promesso che manderà altri agenti e Sala continua a ripetere, quello che dice da anni, che presto arriveranno altri 500 vigili".

"La verità - prosegue De Corato - è che si parla tanto ma si fa troppo poco.Ormai il centro sinistra sa parlare solo di problemi sociali legati al covid e di tavoli di dialogo, per giustificare le reiterate violenze gratuite subite dai suoi concittadini. È indispensabile che, in attesa dell’arrivo dei rinforzi promessi, venga immediatamente incrementato il contingente dei militari di “strade sicure”. Sala alzi dunque il telefono e chieda la disponibilità di quelli di stanza alla caserma Santa Barbara di Piazzale Perucchetti".

Gli fa eco Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega. "In via Rubens un gruppo di giovanissimi delinquenti ha assaltato un tram, occupando la carreggiata e colpendolo sui vetri con un fitto lancio di oggetti. Solo la freddezza del conducente, che ringrazio per la professionalità, ha evitato il peggio, altrimenti avremmo potuto contare diversi feriti e non solo. Milano, ormai, di notte è come l’inferno: aggressioni, pestaggi, stupri, rapine, spaccio di droga. La baby gang cominciano a essere un problema serio perché indisturbate scorrazzano per la città, seminando panico e terrore. Le scene riprese in questo video sono davvero raccapriccianti. Se questo è il modello Milano allora c’è da preoccuparsi, eppure secondo Pd e compagni è l’emotività dei social a creare insicurezza, per Sala e la sua giunta è tutta un’invenzione del centrodestra. È provato dai fatti, invece, che la Milano amministrata dalla sinistra è un enorme buco nero dell’illegalità".