Il 22enne che minaccia tutti col coltello dopo un furto in stazione

Armato con un coltello a serramanico minaccia gli uomini della security di Fs che lo avevano fermato. Poi si scaglia contro gli agenti ma viene bloccato e portato via in manette.

Sabato mattina di scorribande per un 22enne straniero in Stazione Centrale a Milano. Prima sottrae uno zaino a un viaggiatore. Una volta scoperto, viene fermato dagli operatori di Fs. Sentendosi in gabbia, il ragazzo inizia a inveire contro di loro impugnando un coltello a serramanico.

Si 'arrende' solo davanti agli agenti della polfer. I poliziotti l'hanno arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre a indagarlo in stato di libertà per furto aggravato.