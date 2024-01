Ragazzo in coma dopo una serata in discoteca a Milano

A Milano due ragazzi sono finiti in ospedale dopo una serata in discoteca. Molto probabilmente per aver abusato di sostanze stupefacenti. Uno dei due è in gravissime condizioni: è stato trasportato in coma all'ospedale Fatebenefratelli.

I due, entrambi 23 anni, si trovavano all'interno di un locale in via Sammartini 30, la discoteca 'Tunnel'. I soccorsi sono scattati pochi minuti prima delle 3 della notte tra venerdì e sabato.

Sul posto, in zona Stazione Centrale, sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e un'automedica. I due amici, secondo quanto riferito dall'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sono stati portati in ospedale, uno cosciente e l'altro incosciente.

Oltre al personale sanitario, nel locale sono arrivati anche i carabinieri del comando provinciale che stanno facendo gli accertamenti necessari per ricostruire l'accaduto. Non è ancora chiaro che tipo di droga abbiano consumato.