Il ragazzo (con la droga in casa) che litiga con l'amico per la droga e chiama i carabinieri

Ai militari non è sfuggita la droga in casa e il giovane è stato denunciato

Si è incastrato da solo. Un ragazzo di 23 anni, un giovane italiano, è stato denunciato mercoledì pomeriggio dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che lui stesso ha chiesto l'intervento dei militari a casa sua.

Verso le 16, infatti, è stato proprio il 23enne a telefonare al 112 spiegando che in casa c'era un suo amico - un 24enne, con precedenti per spacco - con il quale stava litigando in maniera animata. All'arrivo degli uomini dell'Arma, il ragazzo ha spiegato senza troppi problemi che la discussione era nata per l'acquisto di una dose di droga, che i due avrebbero consumato insieme.

A quel punto, i militari hanno deciso di perquisire l'appartamento - dove il 23enne vive da solo - e hanno trovato 94 grammi di hashish, poco meno di un grammi di cocaina, 2 grammi di marijuana e tutto il necessario per confezionare le dosi. Il giovane, che mai aveva avuto guai con la giustizia in passato, è stato quindi denunciato.