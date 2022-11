Il ragazzo con la droga di "Tom & Jerry" (oltre a coltelli, fumogeni, nunchaku e manganello)

La droga, "dedicata" a un noto cartone animato, evidentemente serviva per essere venduta. Il resto, così ha detto, gli sarebbe servito per girare un video clip nei prossimi giorni. Un ragazzo di 21 anni, un giovane italiano con precedenti per rapina, è stato arrestato mercoledì sera dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di quasi 120 grammi di hashish.

A incastrarlo sono stati gli agenti del commissariato Greco Turro, che da qualche giorno stavano indagando su di lui dopo aver avuto il sospetto che fosse un piccolo pusher. Verso le 23.30, la volante ha trovato il giovane e tre amici - tutti tra i 21 e i 24 anni - in strada e ha deciso di controllare il gruppetto. Il 21enne è apparso da subito il più agitato, mentre uno dei ragazzi che era con lui - poi segnalato come assuntore in Prefettura - è stato trovato con in tasca 1 grammo di "fumo".

A quel punto gli agenti hanno deciso di perquisire l'abitazione di via Asturie, in Bicocca, dove il giovane vive con la madre. Grazie al cane antidroga della questura sono stati sequestrati 119 grammi di hashish che erano nascosti tra la cucina, un vaso e il contatore e che sopra avevano impresso il logo di "Tom & Jerry". Ma non solo. Perché a casa del 21enne poi finito in manette sono stati trovati anche 700 euro in contanti e un bilancino di precisione ma soprattutto due coltelli, un taser, un nunchaku, un manganello telescopico di 40 centimetri e un fumogeno. Tutto materiale che, stando alla sua versione, sarebbe servito per girare un video nei prossimi giorni a Sesto San Giovanni.