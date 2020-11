Milano, 26enne aggredito in piazzale Selinunte: portato via in codice rosso

Un ragazzo di 26 anni è stato trasportato via in codice rosso dopo essere rimasto vittima di un'aggressione. L'accaduto nella serata di lunedì 2 novembre in piazzale Selinunte. Ad intervenire sul posto due ambulanze e una voltante della polizia di Stato.

Secondo quanto riferito agli agenti da un testimone, il giovane, un cittadino del Marocco, sarebbe stato colpito da due persone nordafricane al culmine di una lite. I due aggressori avrebbero colpito il 26enne con un coccio di bottiglia causandogli ferite dietro l'orecchio e al gomito, per poi darsi alla fuga.

I soccorritori del 118 dopo avergli prestato le prime cure sul posto l'hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso del San Carlo di Milano. Si temeva le sue condizioni fossero peggiori, ma per fortuna l'ospedale l'ha poi dimesso assegnandogli una prognosi di 20 giorni.