Ragazzo gravemente ferito dopo un'aggressione a Milano

L'accaduto verso le 22 di sabato 24 luglio in via Ponte Seveso, zona Centrale

Un ragazzo portato all'ospedale in codice rosso e sottoposto a un intervento d'urgenza. Questo il risultato di un'aggressione avvenuta verso le 22 di sabato 24 luglio in via Ponte Seveso, zona Stazione Centrale.

Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia di Stato. A causa di profonde ferite da taglio riportate allo sterno e al braccio, la vittima, un 28enne algerino, è stata trasportata in ambulanza al Niguarda di Milano. All'arrivo della volante non vi era traccia dell'aggressore.

Il ferito, che aveva anche una probabile frattura alle dita della mano, una volta in ospedale è stato operato. Al momento, riferisce la questura, non corre pericolo di vita e dovrebbe essere dimesso tra 15 giorni. In corso gli accertamenti per individuare il/i responsabili della violenta aggressione.