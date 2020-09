Città Studi, ragazzo trovato per strada con una ferita alla testa: "Mi hanno aggredito e sono scappati"

Un ragazzo di 21 anni è stato soccorso dopo essere stato trovato per strada con una ferita alla testa. L'accaduto in via Vallazze, zona Città Studi, verso le 22 di lunedì 7 settembre. Sul posto un'ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri.

A causa di un trauma cranico e di alcune ferite alle braccia, il giovane, un italiano, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Milano Città Studi. Sentito dai militari ha riferito di essere stato aggredito da due persone, che però non sono state rintracciate.

Sull'episodio stanno facendo luce i carabinieri, valutando anche l'attendibilità del racconto della vittima, che al momento dell'arrivo dei soccorsi era in un evidente stato di alterazione alcolica e non sarebbe stata nemmeno in grado di descrivere gli aggressori.