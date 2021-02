Milano, 16enne trovato ferito in strada: "Mi hanno colpito con un coccio di bottiglia"

Misteriosa aggressione nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano, dove un ragazzino di 16 anni - di nazionalità spagnola - è stato trovato ferito in strada, in viale Molise. L'allarme è scattato pochi minuti prima dell'1 e sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 e i carabinieri.

Il 16enne, che presentava due ferite alla schiena e al braccio, è stato medicato e poi accompagnato al Policlinico in codice giallo: fortunatamente i fendenti non sono andati in profondità e le sue condizioni - nonostante lo spavento iniziale - non destano particolari preoccupazioni.

Il ragazzo, che era visibilmente ubriaco, ha spiegato ai militari di essere stato aggredito alle spalle da uno sconosciuto, che lo avrebbe colpito con un coccio di una bottiglia di vetro sferrando due "coltellate" per poi scappare. Al momento, stando a quanto appreso, i carabinieri stanno cercando riscontri al racconto del 16enne per cercare di dare un volto al presunto aggressore.