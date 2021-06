La festa nel palazzo abbandonato finita con un ragazzo che precipita per 2 piani

L'episodio verso la mezzanotte di venerdì in via Richard, zona Navigli

Un gruppo di una quindicina di ragazzi ha deciso di festeggiare il compleanno di uno di loro all'interno di un edificio abbanonato. A un certo punto però il party si è concluso quando un 16enne è precipitato per cinque metri, facendo un volo di due piani. È successo verso la mezzanotte di venerdì 25 giugno in via Giulio Richard, zona Navigli.

I ragazzi, tutti italiani tra i 15 e i 16 anni, residenti in zona Solari, si sono dati appuntamento nel palazzo di via Richard 2 per celebrare un compleanno. La festa, anche a base di alcol (viste le tante bottiglie ritrovate sul posto), stava andando avanti normalmente quando uno dei presenti ha improvvisamente perso l'equilibrio ed è caduto da una balaustra atterrando dal 16° al 14° piano, dopo un salto nel vuoto di ben cinque metri.

Quando sul posto sono arrivati ambulanza, automedica e agenti della polizia di Stato, del folto gruppo erano rimasti solo pochi ragazzi. Il ferito, che a causa dell'impatto ha riportato un serio trauma al cranio e al viso, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato, in codice giallo, all'ospedale Niguarda di Milano. Ad effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati gli agenti della polizia di Stato.