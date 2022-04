Incidente sul lavoro in centro, ragazzo precipita da un'impalcatura per 4 metri

Un altro incidente sul lavoro, dopo quello, mortale, di lunedì a Cusago e quello, grave, di martedì in viale Monza, mercoledì 13 aprile un operaio di 19 anni si è ferito cadendo da un'impalcatura in un cantiere edile di via Disciplini, centro città. Nonostante il volo di 4/5 metri, fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi.

Dopo la caduta, il giovane lavoratore, di origine straniera, si è addirittura allontanato dal luogo dell'infortunio, ma è stato raggiunto dall'ambulanza del 118, che lo ha soccorso e trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano, per un trauma al polso.

Ad intervenire anche i carabinieri, che stanno lavorando ai rilievi per ripercorrere l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.