Milano, ragazzino 17enne scavalca il cancello e resta infilzato: è grave

Sembra che lui e gli amici stessero superando quel cancello per una partita a calcio insieme. Ma in un attimo, probabilmente dopo aver perso l'equilibrio, lui sarebbe caduto restando "intrappolato". Grave incidente giovedì pomeriggio a Milano, dove un ragazzino di 17 anni si è ferito in maniera seria mentre cercava di scavalcare una recinzione che porta a un campo di calcio in disuso.

L'allarme è scattato pochi attimi prima delle 14.20 da via Manduria, al Gratosoglio. Il 17enne, che sarebbe ospite del dormitorio di viale Ortles, è stato poi soccoso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell'Humanitas in codice rosso. Nella caduta ha riportato una ferita perforante alla gamba: le sue condizioni sono delicate ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto anche gli agenti delle volanti, che hanno ascoltato gli amici del giovane. Sono stati proprio loro a confermare che stavano cercando di scavalcare per una partitella tra amici.